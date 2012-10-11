Рерайтер для переработки новостей

Здравствуйте нужен человек которому нужен дополнительный доход .

Речь пойдет о тематике МММ пирамиды

С главного сайта будут браться новости и перерабатываться для моего форума.по идее это рерайт называется.

Хочу услышать цену за 1 пост !

Мне много не нужно около 10-20 в день ,работы на 1 час !

жду предложений

Размер поста небольшой напримет как тут

http://mmm-pay.com/viewtopic.php?f=4&t=20

в иногда вообще меньше просто поставить видео и пару слов что на видео ...

в итоге 400-600 знаков идет на новость