Рерайтер для переработки новостей

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Закрыт18 заявок385 просмотров

Здравствуйте нужен человек которому нужен дополнительный доход .

Речь пойдет о тематике МММ пирамиды

С главного сайта будут браться новости и перерабатываться для моего форума.по идее это рерайт называется.

Хочу услышать цену за 1 пост !

Мне много не нужно около 10-20 в день ,работы на 1 час !

жду предложений

Размер поста небольшой напримет как тут

http://mmm-pay.com/viewtopic.php?f=4&t=20

в иногда вообще меньше просто поставить видео и пару слов что на видео ...

в итоге 400-600 знаков идет на новость

13 лет назад
mishatoda
Миша 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
9 часов назад

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