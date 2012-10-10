Требуется рерайтер новостей

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт12 заявок309 просмотров

Интересует рерайт новостей на городской новостной ресурс, средняя длина новостей от 1000 до 1500 символов, от 10 до 15 новостей в день, источники есть.

Новость включает:

Заголовок

Краткую новость

Полную новость (только если сама новость больше двух абзацев либо какая то картинка вставлена или видео - что скорее исключение)

От одной до трёх меток к статье (теги)

Если есть привязка к району - выбор района города из выпадающего списка.

Сайт: http://новониколаевск.рф (зеркало: http://novonikolaevsk.ru )

Предложения без указания желаемой стоимости не рассматриваются, не пишите такие предложения.

13 лет назад
zloj
46 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров