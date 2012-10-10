Требуется рерайтер новостей

Интересует рерайт новостей на городской новостной ресурс, средняя длина новостей от 1000 до 1500 символов, от 10 до 15 новостей в день, источники есть.

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Краткую новость

Полную новость (только если сама новость больше двух абзацев либо какая то картинка вставлена или видео - что скорее исключение)

От одной до трёх меток к статье (теги)

Если есть привязка к району - выбор района города из выпадающего списка.

Сайт: http://новониколаевск.рф (зеркало: http://novonikolaevsk.ru )

Предложения без указания желаемой стоимости не рассматриваются, не пишите такие предложения.