Сео райтинг и рерайтинг :) а именно статья на 10-15К теста автотематика рерайт этой статьи в 3-х экземплярах
Требуется рерайтер новостей
Интересует рерайт новостей на городской новостной ресурс, средняя длина новостей от 1000 до 1500 символов, от 10 до 15 новостей в день, источники есть.
Новость включает:
Заголовок
Краткую новость
Полную новость (только если сама новость больше двух абзацев либо какая то картинка вставлена или видео - что скорее исключение)
От одной до трёх меток к статье (теги)
Если есть привязка к району - выбор района города из выпадающего списка.
Сайт: http://новониколаевск.рф (зеркало: http://novonikolaevsk.ru )
Предложения без указания желаемой стоимости не рассматриваются, не пишите такие предложения.
Заявки фрилансеров
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