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Требуется копирайтер в редакцию журнала
В редакцию известного автомобильного журнала требуется специалист по работе с контентом (рерайт и копирайт).
Работа постоянная и удаленная.
Достойная оплата.
Пишите, пожалуйста, в личку.
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