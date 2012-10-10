Требуется копирайтер в редакцию журнала

$2500
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт10 заявок515 просмотров

В редакцию известного автомобильного журнала требуется специалист по работе с контентом (рерайт и копирайт).

Работа постоянная и удаленная.

Достойная оплата.

Пишите, пожалуйста, в личку.

13 лет назад
headhunt00
Молибо 
43 года
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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