Астрология, мода, красота, беременность - основной круг тем, по которым необходимы тексты. Исходники ваши, но темы легкие, так что с этим проблем, думаю, не возникнет. Оплата - строго 30 руб/1 тыс. знаков без пробелов, работы ...
Новостник на сайт о шоу-бизнесе
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