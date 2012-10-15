На сайт посуды нужно описание товара и брендов.
Требуется написать тексты по кулинарии
Добрый день.
Тема: Кулинария.
1. На сайте есть разделы "Салаты", "Первые блюда", "Выпечка" и т.д. Нужны написать кратко о каждом разделе по 200-250 зн.
Пример с чужого сайта "Салаты":
Пожалуй, ни один праздник, ни одно застолье не обходится без салатов. На нашем сайте Вы найдете множество рецептов овощных, мясных, рыбных салатов, а также идеи их оформления.
Пишите цену за одно описание.
2. Нужны статьи на кулинарную тему. Размер ~1500 симв. без пробелов.
Пишите цену за 1000 симв. без пб.
Желательно указывайте ссылку на ваши работы. Спасибо.
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