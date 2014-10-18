asl_projects

Добрый день! Есть вьюс который случайным образом выводит 4 материала (скрин во вложении). Нужно сделать что бы вывод материалов был не рандомен а выводился так: два первых материала были до текущего, 2 вторых после текущего. Т.е. Предположим сейчас ...