asl_projects

Информационный сайт с кулинарными статьями и рецептами. Примерное тз во вложении. Плюс нужен простой дизайн + лого Пишите оценку по стоимости.
Сергей asl_projectsasl_projects
- Сайты «под ключ»19 заявокЗакрыт4 года назад
Хотим на шаблоне который используем, создать еще один сайт. Шаблон полностью работает и имеет мобильную верстку. Нужно сделать его уникальным т.е. 1. Переписать имена основных классов и другие работы по уникализации кода. 2. Сменить немного дизайн (по согласованию): Лого, ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт7 лет назад
Требуется нарисовать подобную иллюстрацию торта: http://joxi.ru/Drlvyy1F4XBE62 Жду предложений с ценой. Спасибо! п.с. Интересует долгосрочной сотрудничество, не часто, на требуются такие иллюстрации.Иллюстрации и Рисунки27 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо создать сайт на WordPress. Очень простой персональный сайт где будут размещаться кулинарные рецепты (на первом этапе даже без рубрик). Примерное ТЗ: 1. Главная страница - лого, слайд бар с последними рецептами, вывести остальные рецепты сайта, и пару ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен7 лет назад
Ищем Контент Менеджера. НА РАЗОВУЮ РАБОТУ Обязанности: Размещать готовые материалы (статьи) на нашем сайте. Поиск картинок для статей Визуальное форматирование текста. Требование: Минимальное знание HTML (создание списков, выделение жирным, заголовки) Тематика: Кулинария Размеры статей от 4000 до 20000 символов. В одной статье должно быть ...HTML-верстка9 заявокЗакрыт8 лет назад
1. Установить WordPress на хостинг. 2. Установить платных шаблон (шаблон еще не покупался, поэтому учтем ваши советы для более простой его настройки). Все английские ссылки в шаблоне заменить на русские, часть ссылок и подразделов удалить. 3. Сделать основные ...Завершен8 лет назад
Сайт ItsFood.ru нужно нарисовать фоновую картинку вместо той что есть сейчас (https://yadi.sk/i/5mFmiIEmiQRTR). Должна быть поярче, соответствовать цветам логотипа.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен8 лет назад
Добрый день! Необходимо сделать несколько доработок для сайта на drupal. Так же есть желание сделать мобильную версию сайта. Подробности в переписке.Завершен8 лет назад
- $100
Необходимо создать большую рекламную компанию под Я.директ с конвертацией объявлений в Google Adwords.Контекстная реклама1 исполнительЗакрыт8 лет назад
Добрый день. Прошу дать направление, помочь. И так. 1. Поля ноды-page выводятся через свой шаблон - node-page.tpl.php 2. Есть поле field_main_img. Вывожу field_main_img[0]['view']; ?>. Изображение через пресет imagecache. 3. Есть поле (в составе составного) field_description_img. Вывожу content['group_ingredient']['#children']; ?>, ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Добрый день! Нужен тот кто поможет добавить сайт в DMOZ каталог. Сайт - кулинарный. Спасибо.Поисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте! В следующие два месяца нужен человек который может систематически давать консультации по языку СИ по скайпу (для студента). Пишите цену часа. Спасибо.Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Добрый день! Необходима очередная доработка. Подробности написал в личном сообщение.Завершен9 лет назад
Нужно увеличить посещаемость кулинарного сайте с определенных регионов. У нас запущена реклама в Яндекс.Директ трафик получается по 0.01$ так же нужно сделать под Google. Нужно создать много объявлений для определенных разделов сайта под Google Adwords Пишите ваши предложения ...Контекстная реклама10 заявокЗакрыт9 лет назад
Добрый день! Нужна доработка сайта на CMS Drupal. Подробности выслал личным сообщением. Спасибо!Завершен9 лет назад
Добрый день! Нужно выполнить ряд задач для CMS Drupal. - Настроить вывод блоков через Views. - Исправление верстки, ошибок валидации. Подробные задачи отправил через личное сообщение. Спасибо!Завершен9 лет назад
Добрый день! Есть вьюс который случайным образом выводит 4 материала (скрин во вложении). Нужно сделать что бы вывод материалов был не рандомен а выводился так: два первых материала были до текущего, 2 вторых после текущего. Т.е. Предположим сейчас ...Завершен9 лет назад
Добрый день! Хотим изменить немного дизайн сайта. Нужно нарисовать только фон для сайта (то что находится за границами основного контента). Ссылка на сайт в прикрепленном файле. Пишите ваши цены. P.S. все заявки оставлять тут, на личные сообщения не ...Дизайн сайтов19 заявокЗакрыт9 лет назад
Добрый день! Нужна консультация по SEO. 1. Нужно рассмотреть сайт и дать рекомендации как правильно сделать перелинковку, какие ссылки нужно скрыть и т.д. 2. Дать другие рекомендации по внутренней оптимизации сайта. 3. + дать ответ еще на несколько вопросов ...Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен9 лет назад
Для кулинарного сайта нужны новости по теме кулинария. Работа ежедневная. Нужно несколько новостей в день. Часть новостей желательно брать на иностранных информационных сайтах. Нужен качественный перевод или копирайт. Высокая уникальность. Объем: 600-1000 зн. без пробелов + одно фото. Очень желателен ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен10 лет назад