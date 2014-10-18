asl_projects

Сергей asl_projects

 
34 годаРоссия/Пенза
11 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$100
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Переделать шаблон WordPress

    Хотим на шаблоне который используем, создать еще один сайт. Шаблон полностью работает и имеет мобильную верстку. Нужно сделать его уникальным т.е.  1. Переписать имена основных классов и другие работы по уникализации кода. 2. Сменить немного дизайн (по согласованию): Лого, ...

    WordPress
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Нарисовать иллюстрацию

    Требуется нарисовать подобную иллюстрацию торта: http://joxi.ru/Drlvyy1F4XBE62 Жду предложений с ценой. Спасибо! п.с. Интересует долгосрочной сотрудничество, не часто, на требуются такие иллюстрации.

    Иллюстрации и Рисунки27 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Создать сайт на WordPress

    Необходимо создать сайт на WordPress. Очень простой персональный сайт где будут размещаться кулинарные рецепты (на первом этапе даже без рубрик). Примерное ТЗ: 1. Главная страница - лого, слайд бар с последними рецептами, вывести остальные рецепты сайта, и пару ...

    WordPressСайт на WordPress
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Разместить статьи

    Ищем Контент Менеджера. НА РАЗОВУЮ РАБОТУ Обязанности: Размещать готовые материалы (статьи) на нашем сайте. Поиск картинок для статей Визуальное форматирование текста. Требование: Минимальное знание  HTML (создание списков, выделение жирным, заголовки) Тематика: Кулинария Размеры статей от 4000 до 20000 символов.  В одной статье должно быть ...

    HTML
    HTML-верстка9 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Установить и настроить WordPress

    1. Установить WordPress на хостинг. 2. Установить платных шаблон (шаблон еще не покупался, поэтому учтем ваши советы для более простой его настройки). Все английские ссылки в шаблоне заменить на русские, часть ссылок и подразделов удалить. 3. Сделать основные ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Вопрос по drupal

    Добрый день. Прошу дать направление, помочь. И так. 1. Поля ноды-page выводятся через свой шаблон - node-page.tpl.php 2. Есть поле field_main_img. Вывожу field_main_img[0]['view']; ?&gt;. Изображение через пресет imagecache. 3. Есть поле (в составе составного) field_description_img. Вывожу content['group_ingredient']['#children']; ?&gt;, ...

    PHPDrupal
    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Настроить рекламную компанию Google Adwords

    Нужно увеличить посещаемость кулинарного сайте с определенных регионов. У нас запущена реклама в Яндекс.Директ трафик получается по 0.01$ так же нужно сделать под Google. Нужно создать много объявлений для определенных разделов сайта под Google Adwords Пишите ваши предложения ...

    Google Ads
    Контекстная реклама10 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Доработка для drupal 6

    Добрый день! Нужно выполнить ряд задач для CMS Drupal. - Настроить вывод блоков через Views. - Исправление верстки, ошибок валидации. Подробные задачи отправил через личное сообщение. Спасибо!

    Drupal
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Нужна помощь с view в drupal 6

    Добрый день! Есть вьюс который случайным образом выводит 4 материала (скрин во вложении). Нужно сделать что бы вывод материалов был не рандомен а выводился так: два первых материала были до текущего, 2 вторых после текущего. Т.е. Предположим сейчас ...

    Drupal
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Дизайн части сайта (background)

    Добрый день! Хотим изменить немного дизайн сайта. Нужно нарисовать только фон для сайта (то что находится за границами основного контента). Ссылка на сайт в прикрепленном файле. Пишите ваши цены. P.S. все заявки оставлять тут, на личные сообщения не ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов19 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Консультация по SEO

    Добрый день! Нужна консультация по SEO. 1. Нужно рассмотреть сайт и дать рекомендации как правильно сделать перелинковку, какие ссылки нужно скрыть и т.д. 2. Дать другие рекомендации по внутренней оптимизации сайта. 3. + дать ответ еще на несколько вопросов ...

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Для кулинарного сайта нужны новости

    Для кулинарного сайта нужны новости по теме кулинария. Работа ежедневная. Нужно несколько новостей в день. Часть новостей желательно брать на иностранных информационных сайтах. Нужен качественный перевод или копирайт. Высокая уникальность. Объем: 600-1000 зн. без пробелов + одно фото. Очень желателен ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад
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Отзывы фрилансеров
boyko_dmitriy
34 годаУкраина
8 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$100
10 баллов
7 лет назад
Создать сайт на WordPress
Было приятно работать с Сергеем. Спасибо за проект.
Спасибо за работу. Все выполнено так как обговаривали.
Ответный отзыв
gtxtymt
Артем 
28 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
$15
10 баллов
8 лет назад
Установить и настроить WordPress
Хороший заказчик. ТЗ составляет максимально подробно и четко, с оплатой не затягивает. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Компетентный исполнитель. Очень быстро делает работу. Получил все ответы на свои вопросы. Рекомендую!
Ответный отзыв
ulya_art
Юлия 
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
3 года назад
$30
10 баллов
8 лет назад
Нужно создать фоновую картинку для кулинарного сайта.
Всё супер, рекомендую Сергея, как отличного заказчика!
Отличная работа! Спасибо.
Ответный отзыв
korzh
46 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
$50
10 баллов
8 лет назад
Доработка сайта на Drupal 6
Толковый заказчик, рекомендую.
Работа выполнена на высшем уровне! Рекомендую.
Ответный отзыв
yevhen
35 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
$30
10 баллов
9 лет назад
Доработка сайта на Drupal
Уже в N-й раз сотрудничаем с Сергеем — все, как обычно, быстро и взаимовыгодно — поэтому и сотрудничаем ;)
Как всегда все быстро и качественно! Спасибо!
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