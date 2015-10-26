Разместить статьи

Проект сделан наполовину, необходимо доделать. Верстка адаптивная, bootstrap. Осталась часть, в которой нужно будет хорошее знание javascript'а и большой опыт в html5/css3. Задание покажу подходящим кандидатам.
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Обязанности:
Размещать готовые материалы (статьи) на нашем сайте.
Поиск картинок для статей
Визуальное форматирование текста.
Требование:
Минимальное знание HTML (создание списков, выделение жирным, заголовки)
Тематика: Кулинария
Размеры статей от 4000 до 20000 символов.
В одной статье должно быть от 3-х до 10 изображений. (в зависимости от размера текста)
Объем: до 150 статей.
Пишите цену за одно размещение.
ПРОСЬБА НЕ ПИСАТЬ ЛИЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ, ОСТАВЛЯЙТЕ ЗАЯВКИ. Спасибо!
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