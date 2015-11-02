Адаптивная верстка шести страниц из psd

1. В сайте состоящей из двух страниц, вторую станицу (и всё что с ней связано) вынести отдельно.Чтобы её можно было прикрепить к любому одностаничнику. Ссылка на данную страницу [url=http://apsell.kupi-mi.ru/upsell.php]http://apsell.kupi-mi.ru/upsell.php[/url] 2.На этой странице: 2.1 Изменить расположение и ...