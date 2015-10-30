Верстка Landing page на HTML. Адаптивный.

1. В сайте состоящей из двух страниц, вторую станицу (и всё что с ней связано) вынести отдельно.Чтобы её можно было прикрепить к любому одностаничнику. Ссылка на данную страницу [url=http://apsell.kupi-mi.ru/upsell.php]http://apsell.kupi-mi.ru/upsell.php[/url] 2.На этой странице: 2.1 Изменить расположение и ...
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Здравствуйте!
Необходимо сверстать адаптивный Landing page на HTML.
Разрешения 1920, 720, 320
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