Верстка Landing page на HTML. Адаптивный.

HTML-версткаЗавершен41 заявка319 просмотров
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Здравствуйте!

Необходимо сверстать адаптивный Landing page на HTML.

Разрешения 1920, 720, 320

HTML
8 лет назад
idmitrich
42 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Andrew_Fix
Андрей 
35 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
15 дней назад
8 лет назад
$2
1 день
Показал себя только с лучших сторон. Сделал все в точности и в срок, и даже более. Выполнил дополнительный ряд задач. Рекомендую к сотрудничеству.
отлично
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