Andrew_Fix

Андрей Andrew_Fix

 
35 летУкраина/Киев
10 лет на фриланс-бирже
Был
месяц назад
Профессиональная верстка и разработка сайтов | HTML5, CSS3, jQuery, js, Angular.js, php

Предоставляю услуги:

верстка сайта(статичная, адаптивная, резиновая, адаптивно-резиновая)

разработка плагинов любой сложности на JQuery или нативном JavaScript

разработка анимаций любой сложности

разработка SPA приложений на Angular.js

разработка гибридных мобильных приложений на ionic

разработка сайта на Wordpress

разработка уникальной системы(нестандартный функционал) на чистом PHP, Mysql

Используемые технологии:

JavaScript, HTML5, CSS1-3, Bootstrap, LESS,  JQuery, Angular, PHP, Mysql, Wordpress, Yii2, Laravel

Обо мне:

Делаю свою работу качественно и в срок.

Всегда на связи!

PHPJavascriptWordPressLaravelMySQLВерстка сайтаСайт на WordPressHTMLBootstrapjQueryAngularYiiIonic
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$200
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Портфолио
Показать больше работ
Отзывы заказчиков
panqel
32 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$200
10 баллов
5 лет назад
Сложная разработка плагина на WP
Все сделали качественно и в оговоренные сроки. Все рассказывают, показывают и предлагают возможные варианты решения. Проделаной работой лично я доволен, вернусь еще не раз. Спасибо.
Все отлично.
Ответный отзыв
gennegunz_del
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
1 отзыв
$200
10 баллов
6 лет назад
Требуется талантливый верстальщик
Отличный профессионал, очень квалифицированный и ответственный верстальщик! Быстро и качественно справился с заданием. Нужно было максимально оперативно реализовать верстку и сложную анимацию. Рекомендую.
Четкое, понятное тех задание, оплата мгновенно, рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
akvadon
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Верстка и адаптация на престе
Отличный исполнитель. Рекомендую. Все выполнено в срок, всегда на связи.
Рекомендую. Отличный заказчик. Оплата вовремя. Отличное техническое задание.
Ответный отзыв
idmitrich
42 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
$40
10 баллов
8 лет назад
Верстка страниц на HTML. Адаптивная. 4 разрешения.
Как всегда всё на высоком уровне! Качественно и в срок! Будем работать и дальше, спасибо!
хороший заказчик
Ответный отзыв
idmitrich
42 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
$2
10 баллов
8 лет назад
Верстка Landing page на HTML. Адаптивный.
Показал себя только с лучших сторон. Сделал все в точности и в срок, и даже более. Выполнил дополнительный ряд задач. Рекомендую к сотрудничеству.
отлично
Ответный отзыв