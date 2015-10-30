Профессиональная верстка и разработка сайтов | HTML5, CSS3, jQuery, js, Angular.js, php
Предоставляю услуги:
верстка сайта(статичная, адаптивная, резиновая, адаптивно-резиновая)
разработка плагинов любой сложности на JQuery или нативном JavaScript
разработка анимаций любой сложности
разработка SPA приложений на Angular.js
разработка гибридных мобильных приложений на ionic
разработка сайта на Wordpress
разработка уникальной системы(нестандартный функционал) на чистом PHP, Mysql
Используемые технологии:
JavaScript, HTML5, CSS1-3, Bootstrap, LESS, JQuery, Angular, PHP, Mysql, Wordpress, Yii2, Laravel
Обо мне:
Делаю свою работу качественно и в срок.
Всегда на связи!
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$200
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Портфолио
- Создание интернет магазин масел171 просмотр
- Верстка проекта156 просмотров
- Верстка натяжка на Wordpress, создание плагинов181 просмотр
- Верстка лендинга166 просмотров
- Верстка сайта + натяжка, разработка на Wordpress195 просмотров
- Верстка + разработка на wordpress191 просмотр
- Верстка и js/JQuery132 просмотра
- Сайт визитка116 просмотров
- Адаптивная верстка + JQuery132 просмотра
- Адаптивная верстка + JQuery121 просмотр
- Адаптивная верстка + JQuery119 просмотров
- Верстка, натяжка на CMS137 просмотров
Отзывы заказчиков
$200
10 баллов
5 лет назад
Все сделали качественно и в оговоренные сроки. Все рассказывают, показывают и предлагают возможные варианты решения. Проделаной работой лично я доволен, вернусь еще не раз. Спасибо.
Ответный отзыв
Все отлично.
$200
10 баллов
6 лет назад
Отличный профессионал, очень квалифицированный и ответственный верстальщик! Быстро и качественно справился с заданием. Нужно было максимально оперативно реализовать верстку и сложную анимацию. Рекомендую.
Ответный отзыв
Четкое, понятное тех задание, оплата мгновенно, рекомендую к сотрудничеству.
$10
10 баллов
8 лет назад
Отличный исполнитель. Рекомендую. Все выполнено в срок, всегда на связи.
Ответный отзыв
Рекомендую. Отличный заказчик. Оплата вовремя. Отличное техническое задание.
$40
10 баллов
8 лет назад
Как всегда всё на высоком уровне! Качественно и в срок! Будем работать и дальше, спасибо!
Ответный отзыв
хороший заказчик
$2
10 баллов
8 лет назад
Показал себя только с лучших сторон. Сделал все в точности и в срок, и даже более. Выполнил дополнительный ряд задач. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
отлично