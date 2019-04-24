Pinguin-Studio

Александр Григоренко Pinguin-Studio

 
41 годУкраина/Днепр
13 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Web-студия г. Днепропетровск

Занимаемся профессиональной разработкой сайтов и интернет-магазинов любой сложности.

Индивидуальный подход к клиенту, работа по договору при необходимости. 

CMS:

Установка, модификация, внедрение, интеграции, 

PrestaShop, Wordpress, OpenCart, Joomla, ModX 

Фреймворки:

Yii, Yii2, Codeigniter, Symfony, Kohana, Laravel

Подключаем платежные системы

WayforPay, PayPal, LiqPay, Robokassa, Interkassa, Walletone, DengiOnline, Интеграции Api Онлайн-банкингов и любых других у которых есть API.

Разработка ботов для:

Telegram, VK, Facebook, Viber, WhatsApp

Языки Программирования:

PHP (с 5.2 версии по 7.2 ), Javascript

SPA:

Vue.js, Angular 2, Angular 1, React

Технологии:

Ajax, DHTML, XML, YAML, REST,  HTML5

Библиотеки:

Jquery, Mootools, AngularJS, Vue1, Vue2,  Bootstrap 3, Bootstrap 4

API: 

Готовы работать с любым API любого сервиса где есть документация. 

Работаем через GitHub или аналог. При безопасной сделке готовы выполнять работы на Вашем сервере, без - выполняем на наших серверах и переносим к Вам только после 100% оплаты. Без безопасной сделки работаем с предоплатой в 50%.

Оплату принимаем на YandexДеньги, WebMoney, Visa, PayPal.

ПОРТФОЛИО НА САЙТЕ:

http://pinguin-studio.com.ua/portfolio.html

PHPJavascriptWordPressOpenCartLaravelHTMLJoomlaBootstrapMODXPrestashopjQueryAjaxAngularRESTYiiSymfonyVue.jsReact.js
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$900
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
6
безопасных платежей
Портфолио
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Отзывы заказчиков
Joyd
51 годРоссия
18 лет в сервисе
Была
4 года назад
$900
5 баллов
4 года назад
Обновить интернет-магазин на CodeIgniter
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
SerAntony
Антон 
45 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
$120
7 баллов
4 года назад
Доработка вывода категорий в Prestashop
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
sdvstyle
Дмитрий 
33 годаУкраина
8 лет в сервисе
Был
14 дней назад
$135
9 баллов
5 лет назад
Требуется разработчик под Yii Framework
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
bitkit
Борис 
44 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
$480
2 балла
5 лет назад
Довести до ума магазин на PrestaShop
1. Проект подвис, работа не выполнена. После 50% предоплаты завершить работу исполнителю стало не интересно. 2. Были указаны недостатки в той части которую удалось сделать, часть просто проигнорирована, хотя что и как исправлять было проиллюстрировано скриншотами. НО! Исполнитель сделал как умеет не вдаваясь в детали. 3. Сайт над которым велась работа был перенесён на сервер исполнителя, затем по непонятным причинам сменён IP и доступ к нему был прекращён. Отзыв будет исправлен после устранения замечаний и завершения затянувшегося сотрудничества.
Пока идет процесс выяснения недопонимания. После выяснения все исправим
Ответный отзыв
nizimov-andrei
Андрей 
47 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
месяц назад
$150
8 баллов
5 лет назад
Проект на Yii
+
Хороший заказчик. Рекомендую
Ответный отзыв
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