1. Проект подвис, работа не выполнена. После 50% предоплаты завершить работу исполнителю стало не интересно. 2. Были указаны недостатки в той части которую удалось сделать, часть просто проигнорирована, хотя что и как исправлять было проиллюстрировано скриншотами. НО! Исполнитель сделал как умеет не вдаваясь в детали. 3. Сайт над которым велась работа был перенесён на сервер исполнителя, затем по непонятным причинам сменён IP и доступ к нему был прекращён. Отзыв будет исправлен после устранения замечаний и завершения затянувшегося сотрудничества.