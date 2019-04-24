Александр Григоренко Pinguin-StudioPinguin-Studio
Занимаемся профессиональной разработкой сайтов и интернет-магазинов любой сложности.
Индивидуальный подход к клиенту, работа по договору при необходимости.
CMS:
Установка, модификация, внедрение, интеграции,
PrestaShop, Wordpress, OpenCart, Joomla, ModX
Фреймворки:
Yii, Yii2, Codeigniter, Symfony, Kohana, Laravel
Подключаем платежные системы
WayforPay, PayPal, LiqPay, Robokassa, Interkassa, Walletone, DengiOnline, Интеграции Api Онлайн-банкингов и любых других у которых есть API.
Разработка ботов для:
Telegram, VK, Facebook, Viber, WhatsApp
Языки Программирования:
PHP (с 5.2 версии по 7.2 ), Javascript
SPA:
Vue.js, Angular 2, Angular 1, React
Технологии:
Ajax, DHTML, XML, YAML, REST, HTML5
Библиотеки:
Jquery, Mootools, AngularJS, Vue1, Vue2, Bootstrap 3, Bootstrap 4
API:
Готовы работать с любым API любого сервиса где есть документация.
Работаем через GitHub или аналог. При безопасной сделке готовы выполнять работы на Вашем сервере, без - выполняем на наших серверах и переносим к Вам только после 100% оплаты. Без безопасной сделки работаем с предоплатой в 50%.
Оплату принимаем на YandexДеньги, WebMoney, Visa, PayPal.
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