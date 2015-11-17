Верстка и адаптация на престе

Интернет-магазиныЗавершен1 заявка145 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходима верстка и адаптация на престе. Подробности исполнителю.

8 лет назад
akvadon
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
Andrew_Fix
Андрей 
35 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
15 дней назад
8 лет назад
$10
3 дня
Отличный исполнитель. Рекомендую. Все выполнено в срок, всегда на связи.
Рекомендую. Отличный заказчик. Оплата вовремя. Отличное техническое задание.