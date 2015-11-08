Связка Opencart, 1C и Tecdoc

Интернет-магазиныЗакрыт4 заявки90 просмотров
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Необходимо:

1. Настроить связку CMS  TecDoc 1С .

2. Импорт прайсов поставщиков осуществляется через PHP модуль.

3. На сайте должно быть два каталога, "оригинальные", и не "оригинальные" запчасти.

Ваши предложения...

Спасибо за внимание!

OpenCart
8 лет назад
anton-87
36 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад