Поддержка и апгрейд действующего интернет-магазина

Интернет-магазиныЗакрыт2 заявки173 просмотра
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужен опытный программист (желательно ModX), для поэтапного апгрейда ИМ http://kazanova.ua//

Общее ТЗ смотрите в аттаче.

Есть четкое понимание того, что нужно реализовать, изложенное в готовом

подробном ТЗ. Реализация должна проходить поэтапно, обновляя действующий

сайт без ущерба для имеющегося SEO.

Прошу в Ваших сообщениях сразу указывать примерную стоимость выполнения

всех указанных пунктов по ТЗ, включая стандартные модули

интернет-магазина.

Также обязательно указывайте примеры Ваших работ. Если нет собственного портфолио, прошу не беспокоить.

8 лет назад
Casa_project
Роман 
40 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад