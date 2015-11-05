Доработки Opencart(php, html, css, немного js)

Дорабатывать будем online-pokypka.ru/

0) Если появляются какие-то вопросы, ответ на него можно найти на сайте tehnosila.ru. Пытаемся скопировать юзабилити оттуда)

1) Ссылки на страницы О нас

Доставка и оплата

Как заказать

Как мы работаем

Гарантии

Вопрос-Ответ

Оптовикам

Контакты

переносим вниз сайта в колонку под названием Информация.

2) Эти же ссылки нужно встроить в шапку в выпадающий список. Ссылка должна называться «О магазине». Всплывающее окно такое же как на сайте tehnosila.ru(при наведении на каталог). Наводим на «О магазине» и всплывает О нас

Доставка и оплата

Как заказать

Как мы работаем

Гарантии

Вопрос-Ответ

Оптовикам

Контакты

Всплывающий список на html и css.

3) Каталог товаров убрать под такой же выпадающий список «Каталог товаров». Итого на зеленой полосе должны остаться выпадающий список «О магазине», «Каталог товаров». Выделить эти ссылки сильнее и сделать текст крупнее(как в техносиле).

4) На странице оформления заказа сделать более заметными значки входа через соц сети(модуль называется логинза).

5) На карточке товара переименовать кнопку «быстрый заказ» на «Заказ в 1 клик»

6) На карточке товара под кнопками «купить» и «быстрый заказ» сделать поле для ввода имени и телефона.

Надпись на поле : «Или введите имя и телефон и мы оформим заказ за вас». Как только пользователь кликает на форму, подсказка пропадает. Введенные данные должны записываться в таблицу order и отображаться в админке.

7) Первая страница оформления заказа. На первой странице оставить поля email, ФИО переименовать в «Имя» и оставить поле телефон(3 поля).

8) Следующая страница «Способ доставки». В зависимости от способа должны выпадать списки полей. Если курсор стоит на «Почта России», то должны отображаться поля «Регион»(перенести с первой страницы оформления заказа) с заголовком «Где вы находитесь?»(как сейчас). И поля «Адрес» и «Индекс» с заголовком «Ваш адрес»(перенести с первой страницы оформления заказа). Также добавить поле ФИО, которое является обязательным. Данными из этого поля перезаписывать данные с предыдущей страницы поля «Имя»(на первом шаге узнаем у клиента имя, чтобы сохранить в модуле брошенные корзины. Имя клиентам заполнить проще, чем ФИО, но для отправки заказа нужны более полные данные, поэтому перезаписываем имя).

Для чекбоса «Транспортная компания» выпадающие поля такие же.

Для чекбоса «Самовывоз» не показывать никакие дополнительные поля. Но выводить окно модуля «Пункты выдачи товаров на Яндекс.Карте»(админка – модули – Пункты выдачи товаров на Яндекс.Карте – изменить – настройки модуля – добавить модуль). Можно выбрать на карте пункт самовывоза и этот пункт должен сохраниться в заказе.

Для любой курьерской доставки показывать поля как для почты России и транспортной компании за исключением индекса.

9) Данные введенные на первом шаге оформления заказа должны сохраняться в модуле «Брошеные корзины». Email, Имя и телефон.

10) На последней странице оформления заказа кнопку «Подтвержение заказа» сделать больше(такого же размера как кнопки продолжения из предыдущих страниц)

11) На последнюю страницу оформления заказа (страницу благодарности) добавить кнопку распечатать, по нажатии на которую страница бы распечатывалась.

12) На месте где сейчас каталог товаров встроить чат вконтакте. vk.com/dev/Comments

13) Выбираем любой товар, кликаем на него, нажимаем купить – перейти к оформлению, появляется первый шаг оформления заказа. Там нужно сделать всплывающие подсказки при наведении на поле(место куда пользователь должен вводить информацию) и на название поля(названия Email

* ФИО

* Телефон и тд). Навели мышкой – появилась всплывающая подсказка. Убрали мышку – подсказка пропала.

Теперь сами подсказки:

Подсказки сделать на css, пример тут http://ruseller.com/lessons.php?id=664&rub=2 Классические всплывающие подсказки

1. Email и поле email. Нужно под полем прикрутить картинку http://t1.ftcdn.net/jpg/00/09/30/92/400_F_9309242_KkNcQd776YfIaqOlEL7ggfHbKCOWe1ep.jpg. и написать "EMAIL нужен, чтобы прислать информацию о заказе. 100% гарантия защиты данных"

2. ФИО. Текст подсказки: "ФИО нужно для указания в документах]"

3. Телефон. Текст подсказки: "На случай возникновения сложностей"

4. Адрес. Текст подсказки "Куда доставить заказ"

5. Индекс. "Индекс места куда доставить заказ. Можно узнать на ruspostindex.ru/"

Шрифт подсказок меньше шрифта названия поля, само поле небольшое, соизмеримое с размерами текста.