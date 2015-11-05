Доработка в интернет магазине на Cake PHP

Требуется специалист с опытом работы на Cake PHP для доработки блока в карточке товара - рекомендуемые товары - в вывод каруселью + добавить еще подобный блок карусель - недавно просмотренные товары. А также, сделать такой же блок каруселью в самих подкатегориях - недавно просмотренные и популярные товары. Магазин bodiki.com.ua