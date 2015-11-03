Создать интернет магазин химреактив

Интернет-магазиныЗакрыт14 заявок198 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

нужно создать интернет магазин как  baltchim.ru,дизан можно более красивее,но продукции те же,менять только стоимости и названий компании и контакт,в главной странице должна быть категория горячая продажа

вид оплаты -paymentwall/paypal/gocoin.com/okcoin.com

8 лет назад
guest_14466467928794
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
  • Похожие заказы

  • Проект на CS-Cart

    Необходима масштабная доработка проекта на CS Cart платформе 4.х. Частично кастомизация уже выполнена. Оценку бюджета можно будет провести после знакомства с самим проектом. Просьба размещать свои предложения, только если у Вас есть опыт  работы с CS ...

    Интернет-магазины2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Разработка сайта на Shopify

    Здравствуйте, Требуется разработчик по Shopify (HTML/CSS/JavaScript/Liquid). Знания английского, PHP, RoR приветствуются. Работа рассчитана на долгий период, оплата почасовая или сдельная, в зависимости от конкретного проекта и задания.  Делитесь портфолио по Shopify и указывайте , что именно из ...

    Интернет-магазины1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Сделать непростой магазин на OpenCart

    $800

    Нужно реализовать магазин на OpenCart, много функционала нужно будет дописать вручную. Дизайн адаптивный, будет предоставлен утвержденному исполнителю, тз отправлю при личном общении. Оплата желательно поэтапно.

    OpenCart
    Интернет-магазины17 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Создать магазин на Opencart по готовому шаблону

    Нужно развернуть сайт на Opencart и доработать его функционал и дизайн по ТЗ. Техническое задание разместил здесь: https://docs.google.com/document/d/1K4Yw102FInvNNRXQHnjrdIYdI_Wh8n4O207-UE8ivgU/edit?usp=sharing Срок выполнения до 14 дней. Если есть вопросы по ТЗ, пишите в личных сообщениях, отвечу.

    OpenCart
    Интернет-магазинынет заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Интернет магазин на популярных CMS.

    Добрый день. Требуется сайт по продажи авторских украшений с возможностью заказа товара через форму, корзину и т.п. Т. е. небольшой простой интернет магазин, с последующим добавлением товара и доработки. Приветствуются доступные (платные - бесплатные) CMS с ...

    Интернет-магазины23 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Разработка интернет магазина мебели

    Добрый день! Нужно разработать интернет магазин мебели ( без онлайн оплаты , но с возможностью прикрутить потом) вот пример bravomebel.com Интересуют цена, сроки, возможность дальнейшей тех поддержки. cms опенкарт или wordpress

    Интернет-магазины27 заявок
    Закрыт
    8 лет назад