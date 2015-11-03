Разработка сайта на Shopify

Здравствуйте,

Требуется разработчик по Shopify (HTML/CSS/JavaScript/Liquid). Знания английского, PHP, RoR приветствуются. Работа рассчитана на долгий период, оплата почасовая или сдельная, в зависимости от конкретного проекта и задания.

Делитесь портфолио по Shopify и указывайте , что именно из сайта делали Вы лично . Возможно обучение и введение в азы Shopify.

Можете указывать почасовую компенсацию.

Детали в личной переписке.

Спасибо.