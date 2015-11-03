Разработка сайта на Shopify

Интернет-магазиныЗакрыт1 заявка407 просмотров
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Здравствуйте,

Требуется разработчик по Shopify (HTML/CSS/JavaScript/Liquid). Знания английского, PHP, RoR приветствуются. Работа рассчитана на долгий период, оплата почасовая или сдельная, в зависимости от конкретного проекта и задания. 

Делитесь портфолио по Shopify и указывайте , что именно из сайта делали Вы лично . Возможно обучение и введение в азы Shopify.

Можете указывать почасовую компенсацию.

Детали в личной переписке.

Спасибо.

8 лет назад
BoraDesign
Иван 
40 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
3 года назад