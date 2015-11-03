Сделать непростой магазин на OpenCart

$800
Интернет-магазиныЗакрыт17 заявок310 просмотров
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Нужно реализовать магазин на OpenCart, много функционала нужно будет дописать вручную. Дизайн адаптивный, будет предоставлен утвержденному исполнителю, тз отправлю при личном общении. Оплата желательно поэтапно.

OpenCart
8 лет назад
sklarenko
43 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
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