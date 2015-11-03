Сделать непростой магазин на OpenCart

Есть готовый шаблон, надо натянуть на интернет-магазин и адаптировать под мобильные устройства. Движок Вамшоп.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно реализовать магазин на OpenCart, много функционала нужно будет дописать вручную. Дизайн адаптивный, будет предоставлен утвержденному исполнителю, тз отправлю при личном общении. Оплата желательно поэтапно.
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Нужно развернуть сайт на Opencart и доработать его функционал и дизайн по ТЗ. Техническое задание разместил здесь: https://docs.google.com/document/d/1K4Yw102FInvNNRXQHnjrdIYdI_Wh8n4O207-UE8ivgU/edit?usp=sharing Срок выполнения до 14 дней. Если есть вопросы по ТЗ, пишите в личных сообщениях, отвечу.Интернет-магазинынет заявокЗакрыт8 лет назад
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