Joomla, VM3 - настройка заказа

Нужно доработать интернет магазин на Word Press [url=http://%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0.%D1%80%D1%84]отламинатадопаркета.рф[/url] 1. Оформление заявки сделать следующие поля 2. Нужно что б в карточке товара цена была указана и за 1КВМ. и за упаковку отдельно. ...