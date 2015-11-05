Оптимизация сервера под Magento

Интернет-магазиныЗавершен2 заявки128 просмотров
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Если в общем - то не устраивает скорость загрузки страниц товаров и категорий. Хотя "железо" достаточно мощное - работает медленнее, чем предыдущий, более слабый VPS. 

Задачи:

1. Провести анализ конфигурации сервера, нагрузок и т.д.

2. Оптимально сконфигурировать настройки сервера (РНР, Mysql, Nginx) для повышения производительности работы сайта на выделенном сервере. 

3. Если все-таки скорость не удастся поднять до приемлемого уровня: 

- установить БД на отдельном сервере (диске?) и все настроить 

- либо установить Varnish Cache (http://www.magentocommerce.com/magento-connect/turpentine-varnish-cache.html), что потребует доп. изменений в виде установки и настройки Apache и перенастройки NginxЛибо - свой вариант изменений, если уже есть проверенные решения.

Данные системы: CMS: Magento 1.9.1 CE 32 500 товаров 356 категорий Apache не установлен

Конфигурацию сервера вышлю, если нужно.

Magento
8 лет назад
okn
45 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
micros
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
19 часов назад
8 лет назад
$50
2 дня
Имея определенный (негативный) опыт работы с "исполнителями", был приятно удивлен четкостью и адекватностью Сергея во всех аспектах работы с заказом и с заказчиком. Результат - на 5+. Конечно же рекомендую.
Отличный заказчик, проверка и оплата моментально! Спасибо за работу! Рекомендую!
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