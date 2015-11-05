Оптимизация сервера под Magento

Здравствуйте! Нужно создать интернет-магазин, с синхронизацией 1 с + разработать мобильную версию(имеется тз). Нужен [u]уникальный Дизайн [/u] (имеется ТЗ). 4 страницы - должны быть в объеме (перспектива). Картинка имитирующая наш офис (картинки и фото прилагаются). Остальные страницы не в объеме. Интернет магазин ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Если в общем - то не устраивает скорость загрузки страниц товаров и категорий. Хотя "железо" достаточно мощное - работает медленнее, чем предыдущий, более слабый VPS.
Задачи:
1. Провести анализ конфигурации сервера, нагрузок и т.д.
2. Оптимально сконфигурировать настройки сервера (РНР, Mysql, Nginx) для повышения производительности работы сайта на выделенном сервере.
3. Если все-таки скорость не удастся поднять до приемлемого уровня:
- установить БД на отдельном сервере (диске?) и все настроить
- либо установить Varnish Cache (http://www.magentocommerce.com/magento-connect/turpentine-varnish-cache.html), что потребует доп. изменений в виде установки и настройки Apache и перенастройки NginxЛибо - свой вариант изменений, если уже есть проверенные решения.
Данные системы: CMS: Magento 1.9.1 CE 32 500 товаров 356 категорий Apache не установлен
Конфигурацию сервера вышлю, если нужно.
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