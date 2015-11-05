Оптимизация сервера под Magento

Если в общем - то не устраивает скорость загрузки страниц товаров и категорий. Хотя "железо" достаточно мощное - работает медленнее, чем предыдущий, более слабый VPS.

Задачи:

1. Провести анализ конфигурации сервера, нагрузок и т.д.

2. Оптимально сконфигурировать настройки сервера (РНР, Mysql, Nginx) для повышения производительности работы сайта на выделенном сервере.

3. Если все-таки скорость не удастся поднять до приемлемого уровня:

- установить БД на отдельном сервере (диске?) и все настроить

- либо установить Varnish Cache (http://www.magentocommerce.com/magento-connect/turpentine-varnish-cache.html), что потребует доп. изменений в виде установки и настройки Apache и перенастройки NginxЛибо - свой вариант изменений, если уже есть проверенные решения.

Данные системы: CMS: Magento 1.9.1 CE 32 500 товаров 356 категорий Apache не установлен

Конфигурацию сервера вышлю, если нужно.