Доброй ночи, Владимир. Планирую открывать ИМ одежды. Интересует цена вопроса создание сайта, наподобие сайта лаМода, или Zara, что то в этом духе, не очень замороченный,если посмотрите. Его продвижение, в дальнейшем управление самостоятельно. Название придумано, над логотипом думаю, ТЗ продумала, домен и хостинг есть. Сколько будет стоить мой заказ и по времени работа,сколько займёт?