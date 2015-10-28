Разработка интернет магазина

Нужно доделать интернет магазин body-creator.ru . Программист, что делал - бросил работу на 1/3 пути. Не готово: Оформление заказа Немного функционала(лидер продаж, товар дня) Подбор спортивного питание Оформление статей Так же нужно сделать сайт адаптивным. Сроки не большие и желательно начать работу сегодня-завтра. Предлагайте ...