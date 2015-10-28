Разработка интернет магазина

Интернет-магазиныЗакрытнет заявок1835 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Создание полноценного интернет-магазина на медицинскую тематику, на готовой платформе: OpenCart, Ocshop.pro,

Cs-Cart, VirtueMart или предложите свой вариант. Во вложении бриф и лого. Бюджет 300 - 500 у.е.

8 лет назад
guest_14459878968014
8 лет в сервисе
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8 лет назад