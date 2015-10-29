Сайт одностраничник

Добрый день, нужно сделать интернет-магазин ювелирных инструментов. Прилагаю макеты – yadi.sk/d/YvFw5b0zk8Jo9 Прикрепил ТЗ и регламент(некоторые пункты оговариваются индивидуально) [b]Самое важные требования это обеспечить загрузку товаров на сайт по средствам загрузки в него файла(т.к вбивать руками 6000 товаров не ...