Интернет-магазин на OpenCart

$170
Интернет-магазиныЗакрыт3 заявки156 просмотров
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Добрый день, нужно сделать интернет-магазин ювелирных инструментов. 

Прилагаю макеты – yadi.sk/d/YvFw5b0zk8Jo9 

Прикрепил ТЗ и регламент(некоторые пункты оговариваются индивидуально) 

Самое важные требования это обеспечить загрузку товаров на сайт по средствам загрузки в него файла(т.к вбивать руками 6000 товаров не целесообразно) и обеспечить возможность вводит несколько промо-кодов со скидками. 

Срок до 7.11.2015 включительно 

Работаем без предоплаты.

OpenCart
8 лет назад
alexh1studio
28 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад