Создание интернет-магазин

Необходимо разработать интернет магазин. На какой CMS не важно. У пользователя должна быть возможность управлять сайтом и его содержимым через удобный интерфейс и без каких либо специальных навыков и что бы на перспективу возможно было организовать выгрузку и загрузку из 1с товаров их характеристик, информации о продажах и наличии товаров на складе.

На данный момент требуется разработать дизайн. На сайте должно быть 8 страниц (главная, о компании, доставка, страница со списком товара, корзина, оформление заказа, обратная связь, единичный товар). На главной странице нужен модуль перелистывающий фотографии или рекламные объявления.

Про верстку: сайт должен быть оптимизирован под браузеры ie8 и выше, opera, mozila firefox, safari, google chrome), Сайт должен быть оптимизирован под ipad.

Про возможности интернет магазина: Размещать товары по нескольким категориям, товар должен набор опций, для одного товара могут быть включены разные опции. Должна быть доступна функция предлагающая товары со схожими характеристиками. Товары со схожими характеристиками могут выбираться автоматически или задаваться администратором.

Форма обратной связи должна уметь отправлять сообщения с сайта.