Создать магазин на Opencart по готовому шаблону

Есть готовый шаблон, надо натянуть на интернет-магазин и адаптировать под мобильные устройства. Движок Вамшоп.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно развернуть сайт на Opencart и доработать его функционал и дизайн по ТЗ.
Техническое задание разместил здесь: https://docs.google.com/document/d/1K4Yw102FInvNNRXQHnjrdIYdI_Wh8n4O207-UE8ivgU/edit?usp=sharing
Срок выполнения до 14 дней. Если есть вопросы по ТЗ, пишите в личных сообщениях, отвечу.
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