Проект на CS-Cart

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Необходима масштабная доработка проекта на CS Cart платформе 4.х. Частично кастомизация уже выполнена. Оценку бюджета можно будет провести после знакомства с самим проектом.

Просьба размещать свои предложения, только если у Вас есть опыт  работы с CS Cart 4-й версии.

8 лет назад
rey
43 годаУкраина
20 лет в сервисе
Был
3 года назад