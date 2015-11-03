Проект на CS-Cart

Необходима масштабная доработка проекта на CS Cart платформе 4.х. Частично кастомизация уже выполнена. Оценку бюджета можно будет провести после знакомства с самим проектом.

Просьба размещать свои предложения, только если у Вас есть опыт работы с CS Cart 4-й версии.