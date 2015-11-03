Доработки сайта (Joomla-KsenMart)

нужно создать интернет магазин как baltchim.ru,дизан можно более красивее,но продукции те же,менять только стоимости и названий компании и контакт,в главной странице должна быть категория горячая продажа вид оплаты -paymentwall/paypal/gocoin.com/okcoin.com
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1. Регистрация на сайте с помощью соц. сетей:
Иконка в контакта появляется у пользователя, а с фейсбука нет, нужно поправить.
2. ползунки-регуляторы диапазона в фильтрах по товару.
-цена (сейчас ползунок есть - но фильтр не применяется, я проверял на спальниках)
-вес
- объем
3. Бланки заказа:
- Бланк лист доставки - внедрить поле телефон,поле адрес - адрес начинается после двоеточния, а не со следующей страницы, список
товаров перенести вниз с итого по заказу под ним, чтобы они были на всю ширину
бланка, при печати остается рамка в поле комментарий (правый верхний угол).
- Задача 8: Товарный чек - при печати остаетсярамка в поле комментарий (правый верхний угол).
Поиск в строке не работает. Введите по поиску - автобокс. В выпадающем списке выдает категорию (возможно вы искали) и товар, если я нажимаю ENTER, попадаю в
автохолодильники. Не сразу, но так получатся, если ввести и палатки, и кружки и
проч.
5
Заглавный баннер. С ним проблемы. Он крайне часто пропадает с главной страницы.
Егоможно хоть пять раз на дню скрывать из модулей и опять включать.
6
- нетоповещений о приходе новых заказов на почту [email protected]
- нетоповещний о приходе заявок на обратный звонок на почту [email protected]
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