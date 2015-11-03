Доработки сайта (Joomla-KsenMart)

autoandturizm.ru

1. Регистрация на сайте с помощью соц. сетей:

Иконка в контакта появляется у пользователя, а с фейсбука нет, нужно поправить.

2. ползунки-регуляторы диапазона в фильтрах по товару.

-цена (сейчас ползунок есть - но фильтр не применяется, я проверял на спальниках)

-вес

- объем

3. Бланки заказа:

Бланк лист доставки - внедрить поле телефон,поле адрес - адрес начинается после двоеточния, а не со следующей страницы, список товаров перенести вниз с итого по заказу под ним, чтобы они были на всю ширину бланка, при печати остается рамка в поле комментарий (правый верхний угол).

Задача 8: Товарный чек - при печати остаетсярамка в поле комментарий (правый верхний угол).

4.

Поиск в строке не работает. Введите по поиску - автобокс. В выпадающем списке выдает категорию (возможно вы искали) и товар, если я нажимаю ENTER, попадаю в

автохолодильники. Не сразу, но так получатся, если ввести и палатки, и кружки и

проч.

5

Заглавный баннер. С ним проблемы. Он крайне часто пропадает с главной страницы.

Егоможно хоть пять раз на дню скрывать из модулей и опять включать.

6

- нетоповещений о приходе новых заказов на почту [email protected]