Создание интернет-магазина (сувениры)

Интернет-магазиныЗавершен16 заявок167 просмотров
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Добрый день.

Требуется сайт по продаже сувениров. небольшой простой интернет магазин, с последующим добавлением товара и доработки.  Владелец в будущем будет сам добавлять товар

Оплата удаленно.

Жду Ваших предложений по стоимости и срокам. 

Спасибо

8 лет назад
AKITOZA
32 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
AnBesp
Камил 
31 годРоссия
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад
$200
20 дней
Разрабатывал сайт, результатом очень доволен! Сделано даже больше, чем я представлял. Всегда на связи, оперативно отвечает на вопросы. Так же помог в наполнении сайта товаром. Терпел все замечания, исправлял, а также рекомендовал более грамотные варианты осуществления задуманного. Сам пользовался его услугами и рекомендую данного мастера всем.
Отличный заказчик. 1) Всегда на связи, все возникающие вопросы решались оперативно. 2) Своевременная оплата. Как договорились так и оплатили. 3) Приятен в общении, четко поставленные задачи. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
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