Одеть макеты на Opencart

autoandturizm.ru 1. Регистрация на сайте с помощью соц. сетей: Иконка в контакта появляется у пользователя, а с фейсбука нет, нужно поправить. 2. ползунки-регуляторы диапазона в фильтрах по товару. -цена (сейчас ползунок есть - но фильтр не применяется, я проверял ...
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Если это важно натягивать придется на мою версию опенкарта ( там уже настроена выгрузка загрузка )
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