Одеть макеты на Opencart

$100
Интернет-магазиныЗавершен5 заявок262 просмотра
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Макеты в приложении

Макеты в PSD

С меня оплата + отзыв.

Если это важно натягивать придется на мою версию опенкарта ( там уже настроена выгрузка загрузка )

OpenCart
8 лет назад
Bipelmen
Валерий 
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
9 дней назад
Выбранный исполнитель
shops-dev
Рушиц 
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад
$100
2 дня
Работа сделана на 99% - надеюсь сегодня закончим.
Четкое тз, оплата во время
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