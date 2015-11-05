Необходимо доработать страницы

1) Нужно что бы на странице карточки товара можно было так же выбирать:ширину полотна, высоту полотна. Так же указывать в окнах количество коробов и количество наличников.2) Нужно сделать что бы на карточке товара при выборе стекла и цвета они менялись и на двери, как тут http://www.dariano.ru/catalog/doors/chikago-d/#status