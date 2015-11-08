Внести функциональные изменения в одностраничный сайт на 1С

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Нужно немного доработать форму заказа в ИМ http://socks.nosmag.ru/basket.php?count=30&size=1. (1С битрикс) 

Наглядное ТЗ во вложении. Необходимые изменения ЗЕЛЕНЫМ цветом. 

Суть в том, чтобы добавить возможность заказывать уже готовые наборы.  

И убрать выбор носков по цветам в кейсе. 

Пожалуйста, Ваши предложения. 

Спасибо.

8 лет назад
ris1111111
Руслан 
34 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
6 отзывов