Создать возможность прикрепления дополнительных фотографий в ИМ

Интернет-магазиныЗавершен1 заявка132 просмотра
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Нужен человек, который сможет сделать дополнительное прикрепление фотографий на сайт ИМ eshop39.ru.

Движок  DataLife Engine,  версия 8.5.

8 лет назад
eshop39
Андрей 
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
Asquidbro
26 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад
$10
1 день
Понравилось работать с Андреем. Культурный молодой человек, постоянно отчитывается о проделанной работе. Адекватные цены. Быстрые срок выполнения работы. Рекомендую к сотрудничеству.
Очень хороший заказчик, оплатил всё вовремя, грамотное ТЗ. Рекомендую.
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