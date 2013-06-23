eshop39

Андрей eshop39

 
40 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$240
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

hiberok
38 лет
17 лет в сервисе
Был
3 часа назад
$240
10 баллов
7 лет назад
Автоматическое добавление объявлений с других сайтов
Все хорошо, сотрудничеством доволен. Исключительно положительные эмоции от работы.
Все сделано в срок. Работой доволен.
Ответный отзыв
pirat2009
Артур 
44 года
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
$1
10 баллов
9 лет назад
Добавить товары в интернет-магазин бытовой техники
Отличный заказчик, приятно работать с человеком. Рекомендую!
Отличная тех поддержка. Адекватные цены. Коммуникация на уровне. Очень доволен, что работаю с Артуром! Зайдите и посмотрите сами ИМ, который Артур выставил с нуля: eshop39.ru
Ответный отзыв
Asquidbro
Андрей 
28 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Создать возможность прикрепления дополнительных фотографий в ИМ
Очень хороший заказчик, оплатил всё вовремя, грамотное ТЗ. Рекомендую.
Понравилось работать с Андреем. Культурный молодой человек, постоянно отчитывается о проделанной работе. Адекватные цены. Быстрые срок выполнения работы. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
LenaSIM
Елена 
46 лет
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
$60
10 баллов
11 лет назад
Доработка интернет-магазина на DLE.
DLE
Хороший заказчик
Работа была выполнена качественно и раньше срока. Буду и дальше сотрудничать с Еленой.
Ответный отзыв
LenaSIM
Елена 
46 лет
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
$70
10 баллов
11 лет назад
Доработка интернет-магазина на DLE
DLE
Хороший заказчик
Уже второй раз обращаюсь к ней. Елена всё делает быстро и грамотно, а также устраняет дополнительные недочеты на сайте, выявленные в ходе основной работы.
Ответный отзыв
Показать больше отзывов