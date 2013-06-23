Нужно, чтобы свежие объявления добавлялись на сайт kuplyu-v-kaliningrade.ru автоматически с других региональных досок объявлений, с картинками. Каждый день. В большом количестве.
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
В интернет магазине eshop39.ru в индексе Яндекс количество страниц резко уменьшилось до 10%. Разобраться в причине и вывести максимальное кол-во страниц в индекс Яндекс.Контекстная реклама1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Написать модуль для http://kuplyu-v-kaliningrade.ru/ для ежедневного сбора объявлений с других досок объявлений таких как avito.ru, irr.ru, https://www.newkaliningrad.ru/doska/, http://raion39.ru/, http://kgd.ru/marketЗавершен9 лет назад
Всем привет. Нужно добавить порядка 250 товаров в интернет магазин eshop39.ru из раздела, товары без описания. В каждую карточку товара нужно будет добавить фотографию, описание, подогнанное под общий формат, его название из прайса и ...Наполнение сайтов1 исполнительЗакрыт9 лет назад
Интернет-магазин. Страницы: - главная страница (+ логотип, шапка) - каталог товаров - карточка товара - личный кабинет Нужно полностью поменять дизайн.Дизайн сайтов16 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужен человек, который сможет сделать дополнительное прикрепление фотографий на сайт ИМ eshop39.ru. Движок DataLife Engine, версия 8.5.Завершен10 лет назад
Нужно обновить дизайн группы ВКонтакте + логотип + меню Адрес группы https://vk.com/39arenda Нравится оформление группы https://vk.com/kgdomДизайн сайтов12 заявокЗакрыт10 лет назад
- $80
Карточка товара: a) Нужно добавить в карточку товара на сайте дополнительные вкладки: Параметры | Описание | Отзывы (0) | Похожие товары (3) -Параметры - краткое описание ...Завершен12 лет назад
- $100
Для товаров, которых нет в наличии: а) Когда товара нет в наличии, если в карточке этого товара нажать "Сообщить о поступлении" и не ввести номер телефона, то появится ошибка "Введите но...", но ...Завершен12 лет назад
Сделать удобный поиск по товарам интернет-магазина.Завершен12 лет назад
Редактирование функции "Сообщить о наличии" и добавление фильтра товаров по параметрам на сайте.Завершен12 лет назад
Сделать возможность импорта прайса и автоматической проверки актуальности товаров отдельно по разным категориям товаров.Завершен12 лет назад
Добавить возможность автоматической проверки актуальности товаров на сайте путем импорта прайс-листа. Автоматическое добавление, удаление и редактирование товаров.Завершен12 лет назад
Настроить Импорт/Експорт из/в файл excel. Добавить возможность выгрузки каталога товаров в формате yml.Завершен12 лет назад
Необходимо добавить возможность быстрого заказа на сайте, указав только ФИО и номер телефона.Завершен12 лет назад
1) В описании товаров вместо надписи "Количество на складе" сделать надпись "Наличие: есть/нет". 2) Товары, которых нет в наличии должны автоматически выводиться в конце каталога. 3) Если товара нет в наличии, то ...Завершен12 лет назад