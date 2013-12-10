Дизайн и верстка (DLE)

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт16 заявок222 просмотра

Интернет-магазин.

Страницы:

- главная страница (+ логотип, шапка)

- каталог товаров

- карточка товара

- личный кабинет

Нужно полностью поменять дизайн.

DLE
9 лет назад
eshop39
Андрей 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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