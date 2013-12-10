Готовы рассмотреть предложение и поручить работы по переделке блога (на WP). Необходимо креативное решение .. обязательна ссылка на примеры схожих или удачных работ. Блог на тему русской кухни и магазинов и ресторанов ...
Дизайн и верстка (DLE)
Интернет-магазин.
Страницы:
- главная страница (+ логотип, шапка)
- каталог товаров
- карточка товара
- личный кабинет
Нужно полностью поменять дизайн.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $500Дизайн сайтов10 заявокЗакрыт11 лет назад
Разработать логотип и дизайн сайта по продаже доменов. Сверстать главную и одну внутреннюю станицы. Нужно что то на подобии 2domains.ru, reg.ru. Интересуют цена, и сроки за которые можно реализовать данную задачу.Завершен11 лет назад
- $33
Тематика - агентство недвижимости. http://www.dial93.ru/ как пример. Предоставим исходники фирменного стиля. кто сможет быстро?Дизайн сайтов13 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо сделать посадочную страницу для сервиса по ремонту компьютеров. Примеры сайтов которые нравится - http://www.weblancer.net/users/Rubik91/portfolio/1770137.html#item - http://remontcentr.kz - http://www.weblancer.net/users/Artarina/portfolio/1469299.html#item Так же нужна версия для смартфонов под ...Завершен11 лет назад
- $100
Добрый день, необходимо освежить стандартный дизайн Битрикс УС im.wml.webtm.ru ориентировочно визуально чтоб был похож на h_o_m_e_m_a_r_k_e_t . r_u - это оранжевые тона, улучшить адаптивность, как и всегда ИЭ хромает, ...Дизайн сайтов5 заявокЗакрыт11 лет назад
- $150
Необходимо сделать дизайн сайта. Главная + 1 внутренняя страница (карточка техцентра). В прикрепленном файле я схематично показал главную страницу. Карточку техцентра прикреплю позже. Работу всегда оплачиваю по факту. Сроки 3 дня. ...Завершен11 лет назад
Создание современного дизайна для нового сайта. Тематики сайта и все видения при личной переписке Оставляйте заявки с примерами портфолио, рассмотрю, напишу, обсудим все детали.Дизайн сайтов53 заявкиЗакрыт11 лет назад
Сайт связан с версткой книг. Без предоплаты, оплата только по факту выполнения работы. Приблезительное ТЗ во вложении.Дизайн сайтов10 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Нужны картинки по 50 шт. на столицу (которую я вам скажу), нужны картинки в хорошем качестве (ночные виды не нужны), картинка должна быть по ширине больше чем по высоте, можете брать с гугла или ...Дизайн сайтов11 заявокЗакрыт11 лет назад
- $250
Создание современного дизайна для нового сайта. Сайт тематики "радио, новости музыкального мира и т п". Оставляйте заявки, напишу, пришлю ТЗ.Завершен11 лет назад