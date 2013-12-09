Освежить стандартный дизайн Битрикс УС

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт5 заявок105 просмотров

Добрый день,

необходимо освежить стандартный дизайн Битрикс УС im.wml.webtm.ru ориентировочно визуально чтоб был похож на

h_o_m_e_m_a_r_k_e_t . r_u - это оранжевые тона, улучшить адаптивность, как и всегда ИЭ хромает, предложения приветствуются.

Стоимость, можно обсудить.

11 лет назад
wmlflc
45 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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