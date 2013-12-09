Для функционирующего сайта в стиле имеющегося дизайна необходимо доработать страничку "О компании" и переработать (дорисовать, перерисовать) два элемента меню - картинки-коллажи. Бюджет проекта - 5.000 руб. Предоплата - 30% Способы оплаты - ...
Иллюстрация для слайдера
Нужна красочная иллюстрация для слайдера. Эмоциональный концепт-дизайн.
Тематика – продукты питания. Более подробное ТЗ вышлю выбранному исполнителю судя по портфолио. Иными словами наличие портфолио обязательно.
Оплата по факту.
В ЛИЧКУ НЕ ПИСАТЬ!!!
НЕТ ПОРТФОЛИО - В ТОПКУ!!!!
НЕТ КОНЦЕПТ-ДИЗАЙНА В ПОРТФОЛИО - В ТОПКУ!!!
Заявки фрилансеров
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