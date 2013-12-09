Иллюстрация для слайдера

Требуется разработать адаптированный дизайн для сайта-геопортала и для мобильных приложений, работающих с этим сайтом (под смартфоны и планшеты). Подробности расскажу в личных сообщениях. Обязательно оставляйте портфолио в заявке. Кандидатуры без портфолио и отзывов рассматриваться не ...