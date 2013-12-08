Нужно сделать дизайн для информационного портала. Для начала главную страницу! Дизайн нужен современный и качественный. Главное условие это скорость. Нужно сделать как можно скорее но не в ущерб качеству. Тз нет, так ...
Редизайн интернет магазина
Требуется полный редизайн действующего интернет магазина а так же его верстка. Редизайн провести согласно правил юзабилити а так же согласно продающей цветовой схемы. Адрес магазина www. 7days.biz.ua
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