Нужно сделать дизайн для информационного портала. Для начала главную страницу! Дизайн нужен современный и качественный. Главное условие это скорость. Нужно сделать как можно скорее но не в ущерб качеству. Тз нет, так ...
Дизайн лэндинга
Требуется исполнитель для качественной отрисовки лэндинга по готовому вайрфрейму с полной структурой.
Примеры уровня работы:
Можно лучше)
Проектов много, если все будет выполнено как надо - работой не обидим + повышение оплаты за работу
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