Дизайн лэндинга

$80
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт22 заявки295 просмотров

Требуется исполнитель для качественной отрисовки лэндинга по готовому вайрфрейму с полной структурой.

Примеры уровня работы:

http://bit.ly/1a8oyht

http://bit.ly/GLbna9

Можно лучше)

Проектов много, если все будет выполнено как надо - работой не обидим + повышение оплаты за работу

11 лет назад
wecodein
31 год
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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