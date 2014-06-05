Дизайн главной сайта компании

$130
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен6 заявок1290 просмотров
#1$130

Всем привет.

Нужен дизайн главной + страничка онлайн заявки (по желанию).

Все подробности в прикрепленном файле.

Спасибо за внимание и удачи. Если есть вопросы, пишите в личку…

11 лет назад
Drude
36 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад

Победитель конкурса

Vasiled
36 лет
12 лет в сервисе
Был
8 дней назад
11 лет назад
#1
Все супер
Всё прошло отлично! Претензий не имею. К сотрудничеству рекомендую!

Заявки фрилансеров

Vasiled
36 лет
12 лет в сервисе
Был
8 дней назад
11 лет назад
#1

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