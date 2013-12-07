Скопировать лендинг пейдж

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Закрыт10 заявок225 просмотров

Сделать копию лендинга (html или php) с отправкой заявки на email и смс.

Сам лендинг:

http://dev.landingpage.bz/grand-wending/

От Вас стоимость и сроки.

HTMLPHP
11 лет назад
QIWI24
48 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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