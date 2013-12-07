Переделать купленый шаблон

Доброго времени суток, на сайт интернет-магазина по продаже одежды со встроенными наушниками вместо веревок требуются необычные стикеры на товары, может в форме наушника, главное не обычные стандартные стикеры, как сейчас.. то, что сейчас можете увидеть: ...