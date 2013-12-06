Разработать дизайн фона для сайта

Сайт www.nbl.by

Требуется сделать дизайн коллажа для левой стороны сайта, где расположены 3 баскетболиста.

Суть коллажа: 4 кубка

1. Самый главный кубок - Чемпион лиги

2. Большой кубок Дивизиона Beaver

3. Малый кубок Дивизиона Beaver

4. Кубок Дивизиона Isolife

Необходимо подобрать все 4 кубка, связать их колажем, самый крутой кубок - чемпионский, он должен быть самым большим и располагаться сверху, далее по очереди остальные с уменьшением их размера.

Коллаж - что-то связанное с баскетболом, с нереальными вещами, гроза, молния, космос и т.д.

Примеры колажей, которые нравятся:

http://image.funscrape.com/images/l/lebron_james-4630.jpg

http://www.hdwallpapersinn.com/wp-content/uploads/2012/06/basketball-wallpaper-2.jpg

http://viewallpaperhd.com/wp-content/uploads/2013/08/Josh-Smith-Posterized-Basketball-Wallpaper.png

Кубки должны быть очень крутыми и большими