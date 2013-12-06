Развлекательный портал. Общение, минимуму дополнительных опций. Максимальная юзабилити, приятный и не перегруженный дизайн. Это не единственный проект, ищу дизайнера для постоянного сотрудничества. Какой нужен специалист: - ...
Разработать дизайн фона для сайта
Сайт www.nbl.by
Требуется сделать дизайн коллажа для левой стороны сайта, где расположены 3 баскетболиста.
Суть коллажа: 4 кубка
1. Самый главный кубок - Чемпион лиги
2. Большой кубок Дивизиона Beaver
3. Малый кубок Дивизиона Beaver
4. Кубок Дивизиона Isolife
Необходимо подобрать все 4 кубка, связать их колажем, самый крутой кубок - чемпионский, он должен быть самым большим и располагаться сверху, далее по очереди остальные с уменьшением их размера.
Коллаж - что-то связанное с баскетболом, с нереальными вещами, гроза, молния, космос и т.д.
Примеры колажей, которые нравятся:
http://image.funscrape.com/images/l/lebron_james-4630.jpg
http://www.hdwallpapersinn.com/wp-content/uploads/2012/06/basketball-wallpaper-2.jpg
http://viewallpaperhd.com/wp-content/uploads/2013/08/Josh-Smith-Posterized-Basketball-Wallpaper.png
Кубки должны быть очень крутыми и большими
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Дизайн сайтов26 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Привет. есть дизайн. исходник тоже https://monosnap.com/image/YqQqo0w6JqALd1homOzgJyWPA/ он полностью мне нравиться и все ок. но мне надо добавить в него текст. список ...Завершен11 лет назад
- $1000
Требуется нарисовать высококачественный дизайн для большого и сложного т3. Тематика: "Бронирование отелей, апартаментов и хостелов" одной сети, бренда на одном сайте. Исполнитель ОБЯЗАТЕЛЬНО с портфолио, наличием скайпа, желательно из ...Дизайн сайтов18 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо разработать дизайн админки новостного сайта. Дизайн практически полностью копирует по функционалу наш другой проект http://preambula.com/orders/ordersNew.php Т.е. необходимо прочувствовать функционал и развить идею, поменяв направление сайта, но не ломая минимализм и простоту подачи. ...Дизайн сайтов6 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо обновить дизайн landing page http://korolev.sport-iv.ru/ Высылается подробное ТЗДизайн сайтов30 заявокЗакрыт11 лет назад
Для сайта товаров из Сша требуеться разработка узнаваемого логотипа и рекламного баннера 480*60Дизайн сайтов34 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $50
По сути получается нужен техдизайнер. Вот док с доп материалами: https://docs.google.com/document/d/1-Wg_EEcoQeh7ijsHLqrN7xgQFnKjbbBA7kyWit2wcI4/edit#heading=h.d99ubigzyq3z Суть: Есть уже готовые дизайны счетчиков. Нужно сделать похожие копии. 1. ...Дизайн сайтов7 заявокЗакрыт11 лет назад
- $250
Коллеги, доброго дня. Спешу предложить вам интересный проект для хорошего заказчика, нужно создать дизайн для 1С корпоративный портал. Нужно оформить следующие модули: Экран авторизации пользователя Модуль дней ...Завершен11 лет назад
- $200
Нужно разработать дизайн для партнерской программы в техническом стиле, как пример можно взять шаблон bootstrap. Главаная страница/Описание/Контакты + разделы после авторизации на сайте Новости/Статистика/Промо/Потоки/Wap Banner/Faq/Контакты/Настройки юзера. только дизайн, без верстки ...Дизайн сайтов7 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Есть дизайн макет структуры страницы. Страница укладывается в один экран. Графических подложек не надо. Из картинок - только кнопка и стрелка -указатель. Текстовое наполнение готово. Надо предложить цветовое решение ...Завершен11 лет назад