Сделать копию дизайнов таймера + размер + цвета

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт7 заявок157 просмотров

По сути получается нужен техдизайнер.

Вот док с доп материалами:

https://docs.google.com/document/d/1-Wg_EEcoQeh7ijsHLqrN7xgQFnKjbbBA7kyWit2wcI4/edit#heading=h.d99ubigzyq3z

Суть: Есть уже готовые дизайны счетчиков. Нужно сделать похожие копии.

1. В отличии от оригиналов, мне нужно 3 разных размера каждого. Понятное дело, изменить можно через размер картинки, но нужно проверить действительно все ли смотрится ок. Если нет – сделать подгнанный вариант для проблемного размера.

2. 2ое отличие, в том что мне нужен дизайн в разных цветах(13 цветов, есть в доке). В зависимости от таймера, могут быть также проблемы(типа белый шрифт на белом фоне) и для проблемных сочетаний нужно подобрать цвета вручную чтобы решить конфликт.

Если нужно подсказать что за шрифты используются на оригиналах – я готов посмотреть и рассказать вам.

Оцените примерно один из дизайнов(верхний или нижний в том документе) и скажите примерную стоимость.

И отписывайте здесь в проекте плз

Спасибо за внимание к проекту:)

11 лет назад
MDP
37 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • PDA версия для сайта (UCOZ)

    "PDA версия для сайта (UCOZ)" Дизайн должен быть простой и под дизайн полной версии форума. Про остальное в беседе. zismo.biz/forum

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Требуется Web Дизайнер в Красноярске

    $1100

    Компания Impress приглашает на работу опытного Web дизайнера. Ваше образование не имеет значения, нас интересует только опыт и качество ваших работ, срок выполнения. Мы не пишем шаблонных требований, знать все подряд от ...

    Дизайн сайтов1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайн для корпоративного портала

    $250

    Коллеги, доброго дня. Спешу предложить вам интересный проект для хорошего заказчика, нужно создать дизайн для 1С корпоративный портал. Нужно оформить следующие модули: Экран авторизации пользователя Модуль дней ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Нужно разработать дизайн для партнерской программы

    $200

    Нужно разработать дизайн для партнерской программы в техническом стиле, как пример можно взять шаблон bootstrap. Главаная страница/Описание/Контакты + разделы после авторизации на сайте Новости/Статистика/Промо/Потоки/Wap Banner/Faq/Контакты/Настройки юзера. только дизайн, без верстки ...

    Bootstrap
    Дизайн сайтов7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайн и верстка подписной страницы

    $50

    Есть дизайн макет структуры страницы. Страница укладывается в один экран. Графических подложек не надо. Из картинок - только кнопка и стрелка -указатель. Текстовое наполнение готово. Надо предложить цветовое решение ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Нарисовать PSD по flash макету сайта

    $50

    Здравствуйте! Нам нужно перенести флеш сайт в псд, чтобы потом сверстать его под хтмл. Сайт небольшой, главная и несколько внутренних страничек, нужен подготовить его для хтмл верстки. ПСД исходника нету. ...

    Дизайн сайтов1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайн лендинга (одностраничника)

    Разработка дизайна лендинга по продаже светодиодного оборудования для рекламных носителей. Ассортимент можно посмотреть тут: kimix.by Указывайте примерную (от ... до ...) стоимость и сроки. P.S.: ищем дизайнера для регулярных заказов.

    Дизайн сайтов37 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нарисовать 2-3 странички для сайта

    $30

    Нужно креативно обыграть простую страницу со списком аудиуроков и страницу волонтерских проектов для сайта. Религиозная тематика. Чтобы сочеталось с дизайном сайта, но предпочтение стилю web 2.0 насколько это возможно сделать не уходя вразрез основному ...

    Дизайн сайтов4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Срочно! Дизайн сайта крупной климатической компани

    $2500

    Срочно требуется дизайн сайта для компании занимающейся климат.техникой. Сайт - визитка, с элементами промо, и каталогом продукции. Тз, фирменный стиль, всяческие лого и шрифты отсутствуют, для заказчика это совсем не принципиально, все на ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад