Сделать копию дизайнов таймера + размер + цвета

По сути получается нужен техдизайнер.

Вот док с доп материалами:

https://docs.google.com/document/d/1-Wg_EEcoQeh7ijsHLqrN7xgQFnKjbbBA7kyWit2wcI4/edit#heading=h.d99ubigzyq3z

Суть: Есть уже готовые дизайны счетчиков. Нужно сделать похожие копии.

1. В отличии от оригиналов, мне нужно 3 разных размера каждого. Понятное дело, изменить можно через размер картинки, но нужно проверить действительно все ли смотрится ок. Если нет – сделать подгнанный вариант для проблемного размера.

2. 2ое отличие, в том что мне нужен дизайн в разных цветах(13 цветов, есть в доке). В зависимости от таймера, могут быть также проблемы(типа белый шрифт на белом фоне) и для проблемных сочетаний нужно подобрать цвета вручную чтобы решить конфликт.

Если нужно подсказать что за шрифты используются на оригиналах – я готов посмотреть и рассказать вам.

Оцените примерно один из дизайнов(верхний или нижний в том документе) и скажите примерную стоимость.

И отписывайте здесь в проекте плз

Спасибо за внимание к проекту:)