Нужно креативно обыграть простую страницу со списком аудиуроков и страницу волонтерских проектов для сайта. Религиозная тематика. Чтобы сочеталось с дизайном сайта, но предпочтение стилю web 2.0 насколько это возможно сделать не уходя вразрез основному ...
Дизайн лендинга (одностраничника)
Разработка дизайна лендинга по продаже светодиодного оборудования для рекламных носителей. Ассортимент можно посмотреть тут: kimix.by
Указывайте примерную (от ... до ...) стоимость и сроки.
P.S.: ищем дизайнера для регулярных заказов.
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