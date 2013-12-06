Дизайн лендинга (одностраничника)

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Закрыт37 заявок236 просмотров

Разработка дизайна лендинга по продаже светодиодного оборудования для рекламных носителей. Ассортимент можно посмотреть тут: kimix.by

Указывайте примерную (от ... до ...) стоимость и сроки.

P.S.: ищем дизайнера для регулярных заказов.

11 лет назад
safroni
Иван 
44 года
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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