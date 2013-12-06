Макет выпадающего меню

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен4 заявки149 просмотров

Нужно сделать выпадающее меню, подобрать иконки к каждой категории. Не дороже 15 уе.

11 лет назад
vadim3553
Вадим 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

zhovi
31 год
15 лет в сервисе
Был
11 дней назад
11 лет назад
$10
1 день
Все сделано грамотно. Доволен работой.
Все прошло успешно. Оплата мгновенная.

Заявки фрилансеров

zhovi
31 год
15 лет в сервисе
Был
11 дней назад
11 лет назад

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