Нарисовать макет и сверстать из него сайт.
Доработка шаблона
Здравствуйте. В шаблоне http://www.templatemonster.com/ru/demo/37634.html требуется заменить две машины с переднего плана на вот эту (http://www.shutterstock.com/pic-38461747/stock-photo-fire-car.html?src=p-38461744-6) и анимировать чтобы в дизайн вписывалась. Сколько это будет стоить.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Дизайн сайтов8 заявокЗакрыт11 лет назад
- $1000
Необходимо разработать шаблон Magentо для е-магазина. -Шаблон надо делать исходя из фирменного стиля -Шаблон должен быть готов у устновке. Конечный продут - это архив с файлами, работы на сайте клиента ...Дизайн сайтов1 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $130
Всем привет. Нужен дизайн главной + страничка товара (по желанию). Все подробности в прикрепленном файле. Спасибо за внимание и удачи. Если есть вопросы, пишите в личку...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен11 лет назад
Требуется нарисовать карточку подтверждения на e-mail. Пример карточки и подробное тз исполнителю)Дизайн сайтов7 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Дизайн главной страницы. Во вложении показано схематически как должна выглядеть главная страница. Также предоставлю логотип и точные разделы сайтов. Под разделы сайтов-хотелось бы увидеть пиктограммы, пусть шаблонные, но чтоб они были. Сроки ...Дизайн сайтов8 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужен новый шаблон для сайта игровой тематики. Стандартный dle контент, без дополнительных модулей и сервисов, без flash и анимации. Чистая верстка, кроссбраузерность и т.д Оставляйте примерную цену и сроки.Дизайн сайтов4 заявкиЗакрыт11 лет назад
ТЗ: нужно натянуть шаблон сайта визитки на Joomla. Верстка есть. Цена вопроса $15 за визиту и $30 за магазин. Функционал типовой, если нет, это оговаривается за отдельные деньги. Таких заказов неограниченно (в день до 10 ...Дизайн сайтов2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Добрый день. Необходим лендинг на финансовую тематику. Необходимо отличное качество в духе eggo-landings.ru, сжатые сроки. Мокап и подробное ТЗ исполнителю. Примерный объем можно оценить, например, по https://www.weblancer.net/projects/559213.html ...Дизайн сайтов14 заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Нужен дизайн сайта аутсорсинговой бухгалтерии. Сайт должен обладать простым и лаконичным дизайном в ретро-стиле (перья, счеты, старинные часы). Использовать в оформлении максимум 3-4 цвета (красный и его тона, синий и его оттенки, ...Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт11 лет назад