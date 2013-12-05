Натянуть шаблон сайта визитки на Joomla

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт2 заявки141 просмотр

ТЗ: нужно натянуть шаблон сайта визитки на Joomla. Верстка есть. Цена вопроса $15 за визиту и $30 за магазин. Функционал типовой, если нет, это оговаривается за отдельные деньги. Таких заказов неограниченно (в день до 10 можно взять).

Тестовое задание не оплачивается.

Joomla
11 лет назад
Eli0909
Илья 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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