Добрый день, Предлагаю выполнить следующие дизайнерские работы: 1. Более детально прорисовать поэтажные планировки 1-го и 2-го подъезда (3-20 этажи), чтобы была возможность их открыть на сайте в большем формате ...
Дизайн 1 страницы по примеру
Что нужно сделать?
только дизайн
Какой должен быть диз - требования?
1. аккуратный, приятный (пример дан)
2. верстка меняться при прокрутке и цифры появл. нарастать. (требование к верстальщику)
основа сайта - то, что нравиться
еще такой нравиться
https://st.fl.ru/users/alex_cross/upload/f_3195266869cc05a9.png
тз
https://docs.google.com/document/d/1PMwcLU_y77_FH646gz54j98Hi0F6f4kZF14okxgbBYs/edit#
Заявки фрилансеров
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