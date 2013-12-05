Дизайн 1 страницы по примеру

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт19 заявок267 просмотров

Что нужно сделать?

только дизайн

Какой должен быть диз - требования?

1. аккуратный, приятный (пример дан)

2. верстка меняться при прокрутке и цифры появл. нарастать. (требование к верстальщику)

основа сайта - то, что нравиться

dtp.bz/

еще такой нравиться

https://st.fl.ru/users/alex_cross/upload/f_3195266869cc05a9.png

тз

https://docs.google.com/document/d/1PMwcLU_y77_FH646gz54j98Hi0F6f4kZF14okxgbBYs/edit#

11 лет назад
rezak
34 года
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
38 отзывов(-4)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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